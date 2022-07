La famille Porsche 911 GT3 s’agrandit avec l’arrivée de la 911 GT3 RS. Le nouveau fleuron de la gamme 911 en termes de performance sera présenté en première mondiale le 17 août 2022. La sportive hautes performances s’inspire de la 911 RSR et de la 911 GT3 R GT, deux modèles de course qui affichent un palmarès éloquent en compétition.

« La nouvelle 911 GT3 RS est encore plus taillée pour le circuit que ses prédécesseurs. Le moteur à plat six cylindres de 4,0 litres à haut régime, qui développe environ 500 ch, offre une réponse spontanée en accélération. Le modèle est idéal pour les journées de roulage sur circuit et les événements sportifs organisés par les clubs automobiles », déclare Andreas Preuninger, responsable de la gamme GT de la marque. « Nous nous sommes avant tout attachés à optimiser l’aérodynamique et le châssis lors du développement de la nouvelle 911 GT3 RS ».

Retransmission le 17 août à 17h CEST

La nouvelle Porsche 911 GT3 RS sera dévoilée en exclusivité mondiale le 17 août à 17h CEST sur le site

newstv.porsche.com. La vidéo sera par la suite disponible à la demande sur ce même site.

Pour en savoir plus et obtenir des vidéos et photographies d’illustration, rendez-vous sur la newsroom Porsche : newsroom.porsche.com.

Communiqué Porsche Middle East and Africa FZE