Entamées à Houmet Essouk, les célébrations de l’inscription de l’île de Djerba sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco continuent à la Cité de la Culture à Tunis.

Le 18 septembre 2023, l’Ile de Djerba, -un bien en série constitué de sept zones et de vingt-quatre monuments-, a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial devenant ainsi le 9ème site tunisien classé.

Les divers espaces de la Cité de la Culture ont accueilli, vendredi soir, plusieurs manifestations qui sont organisées par le Théâtre de l’Opéra de Tunis, en partenariat avec l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC).

Une cérémonie officielle a eu lieu en présence de la ministre des Affaires Culturelles, Hayet Ketat Guermazi, Walid Hajjem, conseiller du président de la République, Riadh Essid conseiller diplomatique auprès du Chef du Gouvernement, ainsi de plusieurs ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques accrédités en Tunisie.

A cette occasion, la ministre des Affaires Culturelles a souligné ” l’importance de l’inscription de Djerba sur la liste du patrimoine mondial qui constitue une reconnaissance mondiale de la valeur culturelle et historique exceptionnelle de l’Ile “.

Des spectacles folkloriques ont a été notamment au programme avec des prestations des troupes ” Awled Jmour ” et ” Sta Jomaa “. Notons que le patrimoine de l’Ile avait été également à l’honneur au spectacle organisé, le samedi 30 septembre, au complexe Marina à Houmt Essouk Djerba.

Un court documentaire autour de l’urbanisme insulaire exceptionnel qui s’est développé entre les Xe et XVIIIe siècles à Djerba a été également projeté. Le documentaire montre une zone qui se caractérise par des ressources en eau rares et un contexte sécuritaire instable. L’urbanisme est témoin de la manière dont l’île a été exploitée et reconstruite par des communautés de cultures et religions différentes.

Le hall de la Cité a notamment abrité une exposition photographique qui met en valeur les sites et monuments de l’Ile inscrits, tels que Houmet Essouk, les mosquées, la synagogue de la Ghriba et autres images qui reflètent le mode de vie des habitants de l’île.

Le dossier d’inscription du bien “Djerba : paysage culturel, témoignage d’un mode d’occupation d’un territoire insulaire ” avait été approuvé par la 45e session élargie du Comité du patrimoine mondial tenue du 10 au 25 septembre, à Riyad (Arabie Saoudite).

Cette île de la côte sud s’ajoute aux 8 sites tunisiens classés au patrimoine mondial dont 7 sites culturels et un site naturel.