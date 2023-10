Les participants au Forum de haut niveau sur la deuxième décennie arabe pour les personnes handicapées 2023-2032, qui s’est du 1er au 5 octobre 2023 à Tunis ont appelé à l’élaboration d’une plateforme électronique sur les questions relatives aux personnes handicapées comprenant un système numérique de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la décennie arabe aux niveaux régional et national.

Le Forum a également recommandé de mettre en œuvre la Classification arabe unifiée des personnes handicapées au niveau national et de ne pas prendre uniquement en compte l’aspect de la santé dans la classification des handicaps, mais également les dimensions sociales, sociétales et environnementales, outre l’aménagement des espaces pour favoriser l’accès aux services.

Les recommandations qui seront soumises au Conseil des ministres arabes des affaires sociales ont, également, porté sur la formation d’un comité des ministres pour mettre en œuvre les dispositions du deuxième contrat à travers l’élaboration d’un plan d’action aux niveaux régional et national et la fourniture d’un appui technique aux Etats membres pour soutenir les droits des personnes handicapées.

Le ministre plénipotentiaire, directeur du département du développement et des politiques sociales à la Ligue des Etats, Tarek Nabulsi, a souligné lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui à l’issue du forum, que l’unification de la classification nécessite d’analyser les politiques, d’élaborer des réglementations, de soutenir les mécanismes de ciblage et d’admissibilité, de restructurer les institutions et d’appliquer des normes de qualité.

Il a ajouté que parmi les dispositions du deuxième contrat figure l’assistance aux personnes handicapées en période d’épidémies, de crises et de catastrophes. C’est pourquoi, a-t-il dit, le forum a formulé des recommandations liées à la mise en œuvre de cours de formation spécialisés dans le cadre d’une Feuille de route arabe pour soutenir les droits des personnes handicapées lors des épidémies et des crises, afin qu’elles soient prêtes à faire face à toutes sortes de catastrophes.

Le forum a également proposé au Conseil des ministres arabes des affaires sociales d’organiser des cours de formation spécialisés dans le but de renforcer les capacités du capital humain et le développement institutionnel dans les pays arabes, en plus de développer un schéma d’accréditation pour les pays mettant en œuvre la deuxième décennie arabe, comme le certificat ISO.

Les recommandations soulignent également la nécessité de renforcer le rôle des organisations pour personnes handicapées et des organisations concernées de la société civile en tant que partenaires majeurs dans le processus de mise en œuvre de la deuxième décennie arabe pour les personnes handicapées 2023-2032, et de les associer à l’élaboration et la mise en œuvre de plans et programmes y afférents.

Nabulsi a souligné l’importance et la richesse de l’expérience avant-gardiste de la Tunisie dans le domaine de la promotion des personnes handicapées, appelant les pays arabes à s’en inspirer.