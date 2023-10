Les travaux du forum de haut niveau sur “La deuxième décennie arabe pour les personnes handicapées 2023-2032”, ont pris fin lundi.

Un ensemble de recommandation a été élaborée portant sur les mécanismes de travail en matière de protection et d’intégration des personnes porteuses de handicap, indique un communiqué du ministère des affaires sociales rendu public. Ces recommandations prises à l’issue de ce forum, organisé à Tunis les 1ers et 2 octobre, seront présentées prochainement, lors des rencontres des ministres arabes des affaires sociales.

Le forum a permis notamment de présenter des séances de travail sur la deuxième décennie arabe pour les personnes handicapées 2023-2030 et le document arabe pour l’application des conventions et pactes arabes et internationaux.