Le Comité des indices boursiers à la Bourse de Tunis a annoncé l’intégration de la valeur de la société “Tunisie Profilés Aluminium” (TPR), parmi l’indice de Tunindex 20, à partir de lundi 2 octobre 2023.

Cette décision prise par le comité des indices boursiers, lors de sa réunion tenue le 26 septembre 2023, a concerné également le retrait de la valeur de la société “les Industries Chimiques du Fluor” (ICF), de l’échantillon qui compose l’indice Tunindex 20.

Le Tunindex 20 est composé des valeurs des sociétés les plus performantes et liquides, regroupant les banques et les institutions financières, en plus des sociétés opérant dans les domaines des marchandises, de consommation, des industries, et de la technologie.