Mettre en place une stratégie macro-régionale pour la Méditerranée, qui aura pour vocation de coordonner les actions menées à différentes échelles en réponse aux défis dont la préservation et la gestion de la ressource en eau a été l’un des objectifs de la 6ème édition de “Méditerranée du Futur” un rendez-vous mondial, organisé le 22 septembre à Marseille, à l’occasion des Rencontres méditerranéennes (du 16 au 23 septembre 2023).

Ce rendez-vous a mis l’accent cette année sur l’objectif de développement durable n°6 qui consiste à garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau.

L’objectif recherché est de faire intervenir les acteurs publics et privés reconnus sur le plan euro-méditerranéen et international, dont des acteurs de la Tunisie, pour leur contribution à la réflexion sur la thématique de l’eau, sur la définition et la mise en œuvre de solutions innovantes et ambitieuses en Méditerranée.

Trente-six délégations de 36 régions du pourtour méditerranéen ont été présentes à ce rendez-vous pour penser l’adaptation au changement climatique par le prisme de l’eau.

Le bassin méditerranéen est la première destination touristique, un territoire fortement peuplé et vulnérable au réchauffement climatique et à la sécheresse. Les défis sont donc nombreux et concernent 250 millions d’habitants, dont la moitié se trouve dans l’Union Européenne. La création d’une stratégie macro-régionale est une manière de définir un cadre opérationnel pour faire face à des enjeux qui dépassent les cadres nationaux, et notamment ceux liés à l’eau.