” Le ministère de la santé œuvre à développer le secteur pharmaceutique en Tunisie et à promouvoir la recherche et l’innovation dans l’industrie pharmaceutique, a souligné jeudi Ali Mrabet, ministre de la santé.

S’exprimant lors de la 6ème édition du forum de l’officine organisé par le syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (SPOT), le ministre a mis l’accent sur la nécessité d’accélérer la mise en place de l’agence nationale des médicaments et des produits de santé et de revoir la loi organisant les professions pharmaceutiques afin d’assurer une bonne gouvernance du secteur et satisfaire les besoins des citoyens en médicaments.

Dans ce contexte, Ali Mrabet s’est félicité pour le partenariat entre les secteurs public et privé visant à réformer le secteur pharmaceutique en Tunisie, lit-on dans un communiqué publié sur la page officielle du ministère de la santé.

Il a, par ailleurs, souligné l’importance de la formation continue pour suivre les évolutions scientifiques dans le domaine.

La 6ème édition du forum de l’officine se tient du 28 au 30 septembre en cours au parc des expositions du Kram.