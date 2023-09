La cinquième session de la Commission économique mixte Tuniso-Tchèque s’est tenue à Prague les 25 et 26 septembre 2023 sous la présidence du directeur général de coopération économique et commerciale au Ministère du Commerce et du Développement des Exportations, Lazhar Bennour et le directeur général de l’UE et du Commerce Extérieur au Ministère tchèque du Commerce et de l’Industrie, David Muller.

Un Forum d’affaires Tuniso-Tchèque a été organisé, à cette occasion, le 26 septembre 2023 en étroite collaboration entre le ministère tunisien du Commerce et du Développement des exportations, le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et l’Ambassade de Tunisie à Prague, et ce, sous la présidence des deux chefs des délégations tunisienne et tchèque, et en présence de l’Ambassadrice de Tunisie à Prague, Yosra Souiden, indique le CEPEX, dans un communiqué.

Une séance de networking réunissant les responsables institutionnels et une délégation d’hommes d’affaires des deux pays opérant dans divers secteurs d’intérêts mutuels à l’instar du secteur agricole et agro-alimentaire, le secteur des IME, l’énergie, le textile, la technologie de l’information et les services a été organisée au terme de ce Forum auquel a participé la Cheffe de la Représentation Commerciale du CEPEX à Varsovie en Pologne, Raoudha Jerbi.

Cet événement a constitué une occasion idoine pour mettre en avant les opportunités d’exportation et de coopération qui se présentent pour les deux pays et de réaffirmer, une fois de plus, la volonté commune de booster les échanges commerciaux, d’évoquer les pistes de développement du partenariat économique dans une logique gagnant-gagnant tout en soulignant l’importance d’identifier les secteurs présentant un potentiel inexploité.

Selon le CEPEX, les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Tchéquie ne cessent de progresser. Ils sont dominés essentiellement par le secteur des Industries Mécaniques et Electriques. La République Tchèque est le 13ème client de la Tunisie et son 12ème fournisseur européen en 2022. Par ailleurs, la Tunisie est le 3ème fournisseur africain de la République Tchèque.