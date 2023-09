Les services vétérinaires au ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, entament, jeudi, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la rage, célébrée le 28 septembre de chaque année, un programme de sensibilisation sur les moyens de prévention contre cette maladie hautement contagieuse par morsure et transmissible de l’animal à l’être humain.

Ce programme se poursuivra jusqu’à fin octobre, dans les espaces publics et les écoles dans toutes les régions du pays, indique le ministère de l’Agriculture, dans un communiqué.

Des campagnes de vaccination exceptionnelles sont également prévues dans ce cadre. Leurs dates exactes seront annoncées par le ministère de l’Agriculture et les Commissariats régionaux de développement agricole.

La Tunisie, qui célèbre à l’instar de tous les pays du monde, la Journée mondiale de lutte contre la rage, ayant cette année pour slogan “Tous pour un, Une seule santé pour tous”, a recensé en 2022, 281 cas de rage animale et 5 cas de rage humaine.

“La situation épidémiologique de la rage n’est pas encore stable en dépit des efforts déployés pour éradiquer cette maladie”, indique le ministère de l’Agriculture, dans son communiqué.

Il a appelé, à cet effet, toutes les parties, structures de l’Etat, publiques et société civile à contribuer activement, aux campagnes de sensibilisation et de vaccination, soulignant que “la solution idéale pour éradiquer cette maladie demeure la vaccination” et rappelant à cet effet, l’obligation de la vaccination, pour les chiens et les chats.

La journée mondiale contre la rage est perçue comme l’événement le plus important dans le calendrier mondial pour les questions liées à la rage. Elle est célébrée le 28 septembre de chaque année, depuis 2007, date d’anniversaire de la mort de Louis Pasteur qui découvrît le vaccin contre la rage en 1885.

Son objectif est de sensibiliser le public et de faire campagne en faveur de l’élimination de la rage à l’échelle mondiale. La communauté mondiale prévoit, ainsi, dans le cadre d’une stratégie de lutte intégrée contre la rage, d’atteindre l’objectif mondial de zéro cas de rage humaine d’ici 2030.

Selon l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), chez l’homme, la rage est 100% possible de prévenir si l’on reçoit des soins adéquats tout de suite.

Cependant, plus de 55 000 personnes (environ 59 000), principalement en Afrique et en Asie, meurent de la rage chaque année, ou une personne chaque dix minutes.

Les enfants demeurent les sujets les plus exposés aux risques de la rage, en étant les plus susceptibles d’être mordus par un chien. La vaccination et le contrôle adéquat des animaux, l’éducation des populations à risque, et l’amélioration de l’accès aux soins demeurent ainsi les solutions adéquates pour éliminer la source principale de la rage chez l’homme.