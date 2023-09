Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a décidé une réduction additionnelle de 30 dinars /tonne, sur les prix des fourrages composés destinés aux vaches laitières, et ce à partir de mardi 26 septembre 2023.

Dans un communiqué publié, mardi à Tunis, le ministère a ajouté que cette décision qui a été prise en concertation avec la profession, vise à soutenir les efforts des éleveurs et à maîtriser le coût en concertation avec la profession.

Le ministère a également, souligné que la coordination entre toutes les parties se poursuivra pour examiner le reste des propositions visant à alléger le coût des fourrages. Le membre du bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) et son vice-président, Imem Bargougui a indiqué dans une déclaration à TAP, que le prix des fourrages composés destinés aux vaches laitières a enregistré une baisse de 60 dinars/tonne, avec cette nouvelle réduction. Le prix d’une tonne de fourrages consacrés aux vaches laitières diffère selon la variété, alors que le coût est de plus de mille 300 dinars, avec des écarts au niveau des prix appliqués entre les industriels.

A cet égard, le responsable a fait remarquer que les prix des fourrages composés ont enregistré une baisse, à la suite de la régression des prix à l’international, et grâce à exécution d’une nouvelle approche de réduction des prix pour maîtriser le coût, par le ministère de l’Agriculture.