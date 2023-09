Stellantis, l’une des principales entreprises automobiles mondiales, a annoncé un investissement majeur de 3 milliards de rands (150 millions d’euros) en Afrique du Sud pour la construction d’une usine automobile ultramoderne à Coega. Ce projet est réalisé en partenariat avec la Société de développement industriel (IDC) et le ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Concurrence (the dtic).

L’accord a été scellé lors d’une réunion entre M. Samir Cherfan, Chief Operating Officer de Stellantis Afrique et Moyen-Orient, et M. Ebrahim Patel, Ministre Sud-Africain du Commerce, de l’Industrie et de la Concurrence, au Parlement de Cap Town. Cette usine automobile s’inscrit dans la vision “Dare Forward 2030” de Stellantis pour la région MEA (Moyen-Orient et Afrique), visant à vendre jusqu’à un million de véhicules d’ici 2030, dont 70% seront produits localement.

La nouvelle usine sera construite au cœur de la Zone économique spéciale (SEZ) de Coega, près de Gqeberha, dans la province du Cap oriental en Afrique du Sud, et devrait être opérationnelle d’ici la fin de 2025. La production débutera en 2026 avec un pick-up d’une tonne, avec des volumes atteignant jusqu’à 50 000 unités par an pour l’exportation. L’usine aura une capacité de production totale pouvant aller jusqu’à 90 000 unités par an.

Ce projet créera plus de 1 000 emplois directs dès son lancement, et Stellantis investira massivement dans la formation et le développement des compétences locales, avec un taux de localisation dépassant les 30 %.

Khwezi Tiya, directeur général de la Société de développement de Coega (CDC), a souligné l’impact économique de ce projet, estimant qu’il contribuera au développement de la région, augmentant le PIB de la province de 664 millions de rands. Les revenus des ménages augmenteront également, stimulant l’emploi avec la création attendue de 1.800 emplois dans la métropole et 2.097 emplois dans la province du Cap oriental.

Stellantis collabore étroitement avec l’IDC pour développer ce partenariat en joint-venture. Le projet s’inscrit dans le cadre du plan de l’IDC visant à promouvoir l’investissement et à soutenir le développement de toute la chaîne de valeur automobile régionale.