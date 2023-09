Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger Nabil Ammar, présidera la Délégation tunisienne participant au Segment de haut niveau de la 78ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, et ce, du 18 au 23 septembre 2023 à New York aux Etats Unis.

Il prononcera la Déclaration de la Tunisie au débat général de cette session qui a pour thème ” Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale : Accélérer l’action sur l’Agenda 2030 et ses objectifs de développement durable vers la paix, la prospérité, le progrès et la durabilité pour tous “.

Le Ministre représentera, également, la Tunisie dans divers événements de haut niveau inscrit à l’ordre du jour de la session, notamment le Forum Politique Haut Niveau sur le Développement Durable, le Sommet sur l’Ambition Climatique, la Réunion de haut niveau sur le financement du développement, la Réunion ministérielle préparatoire du Sommet de l’Avenir et la Réunion de haut niveau de l’Assemblée Générale sur la Couverture sanitaire universelle.

Lors de ces manifestations, Nabil Ammar portera la voix de l’Afrique dans le cadre de la présidence tunisienne du Groupe africain à New York pour le mois en cours.

Le ministre des Affaires étrangères participera aux Consultations des Ministres Arabes des Affaires Etrangères, à la Réunion ministérielle de l’Organisation de la Coopération Islamique, à la Réunion du Comité spécial de liaison pour la coordination de l’assistance internationale aux Palestiniens, à la Réunion ministérielle sur le renforcement de la coopération africaine dans le domaine de la lutte contre le terrorisme ainsi qu’à la Réunion du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine.

Parmi les plus importantes priorités de la participation tunisienne à cette session, figurent l’appui aux efforts nationaux de relance économique, l’examen des questions de financement du développement, de la récupération des fonds spoliés, de la gestion des crises alimentaire et énergétique, de la lutte collective contre les causes profondes de la migration irrégulière, ainsi que l’action climatique, apprend-on de même source.

A ces priorités s’ajoute la réaffirmation des fondements de la politique étrangère tunisienne, dont notamment le respect de la légalité internationale, le soutien aux causes justes, au premier rang desquelles la question palestinienne, le respect de la souveraineté des Etats et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures et la résolution des conflits par les moyens pacifiques.