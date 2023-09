Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar a reçu, vendredi, au siège du département, Song Ho Sung, envoyé spécial du ministre des Affaires étrangères de la République de Corée. L’entrevue a permis d’examiner les moyens de promouvoir la candidature de “Busan” pour organiser l’exposition universelle “Expo 2030”.

La rencontre s’est déroulée en présence du Président directeur-général du constructeur automobile “KIA” qui effectue, les 14 et 15 septembre courant, une visite de travail à Tunis.

Les principaux programmes de coopération entre la Tunisie et la Corée du Sud ainsi que les moyens de les diversifier ont été à l’ordre du jour de l’entrevue, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

A cette occasion, le ministre s’est félicité du niveau des relations de coopération et d’amitié, soulignant la nécessité d’explorer toutes les opportunités à même d’impulser les investissements coréens en Tunisie et de mettre en œuvre les projets bilatéraux dans les domaines de digitalisation et de l’infrastructure.

Dans ce contexte, Nabil Ammar a appelé à consolider la coopération tripartite entre la Tunisie, la Corée du sud et l’Afrique.

De son côté, l’envoyé spécial du ministre coréen des Affaires étrangères a fait part de la disposition de son pays et du groupe “KIA” à renforcer les relations tuniso-coréennes, à travers les investissements dans des domaines prometteurs.