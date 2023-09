Les participants à la réunion du comité du programme d’appui à la formation et à l’insertion professionnelle (PAFIP), tenue récemment à Tunis, ont abordé un ensemble de questions en relation avec la réalisation des composantes du projet et les moyens de renforcer les compétences des cadres du centre national de la formation de formateurs et l’ingénierie de formation (CENAFFIF).

Les participants ont examiné notamment le dossier de la formation technique des formateurs et la création d’un dortoir au centre de formation à Béja et le réaménagement du restaurant et des espaces de formation au centre sectoriel de la formation à Sousse, ainsi que l’achat des équipements au profit des centres concernés par le programme, indique un communiqué publié jeudi par le ministère de l’emploi.

La réunion a permis également de passer en revue les différentes composantes du projet et les différentes difficultés rencontrées pour la réalisation du PAFIP, visant le soutien de l’ouverture de 17 centres de formation professionnelle sur l’environnement économique et social pour devenir une partie du tissu économique régional opérant en coordination avec les différents établissements économiques. Le chef du cabinet du ministère de l’emploi Abdelkader Jammali a souligné notamment à cette occasion l’impératif de respecter les délais de réalisation.