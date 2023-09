La Tunisie et l’Italie sont convenues d’actualiser la coopération bilatérale en matière d’assistance technique dans les domaines de la protection civile et de la lutte contre les catastrophes.

C’était lors d’un entretien, mercredi, au siège du ministère de l’Intérieur, entre le ministre Kamel Feki, le directeur général de la protection civile Fabrizio Curcio et l’ambassadeur d’Italie à Tunis Fabrizio Saggio.

Pour rappel, le protocole d’entente a été signé par la Protection civile des deux pays le 20 juin 2013 en réponse aux changements climatiques en Méditerranée et dans le monde, lit-on dans un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Les deux parties ont décidé de consolider la coopération dans les domaines de la recherche scientifique et l’échange d’expériences et d’expertises en matière d’anticipation des catastrophes et de lutte contre les incendies de forêt. Elles ont insisté sur le renforcement de l’action commune en termes de sensibilisation et de volontariat.

La rencontre a, également, permis de passer en revue la coopération dans les domaines relevant du ministère de l’Intérieur à l’instar de la lutte contre les incendies et les catastrophes naturelles et les secours, au vu des perturbations climatiques et leurs lourds impacts sur les populations.