Météo Tunisie a mis en vigilance JAUNE, pour risques d’orages, les gouvernorats de Jendouba, Béjà, Le Kef, Siliana et Kasserine.

Les températures oscilleront le matin entre 28 et 30°C sur la plupart des régions et seront un peu plus élevés au sud du pays.

L’après-midi le thermomètre affichera des températures de 30 à 38°C.

Pendant la nuit les températures descendront à 24 – 27°C, avec des pointes à 32°C à Tozeur et Tataouine.