Un séminaire de capitalisation et de clôture du projet STAND Up ! : ? Une action textile durable pour la mise en réseau et le développement d’entreprises d’économie circulaire en Méditerranée “, se tiendra le 19 septembre 2023, à Tunis.

Il est co-organisé par le Centre Technique du Textile (CETTEX), en collaboration avec le Centre d’activités régionales pour la consommation et la production durable SCP (MEDWAVES) et le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET).

Au cours de cet événement, plusieurs experts interviendront pour présenter les résultats atteints par le projet, diffuser les approches et les méthodologies innovantes réalisées pour réussir une transformation éco-innovante et durable dans le secteur du textile et de l’habillement et stimuler les synergies et les échanges transfrontaliers entre les différents acteurs des pays partenaires des deux rives de la méditerranée.

Le projet STAND Up !, a été mis en œuvre par 7 institutions issues de 5 pays partenaires dont la Tunisie avec le financement de l’Union Européenne dans le cadre du Programme IEV CTF MED. Il vise à appuyer et à promouvoir les écosystèmes de l’économie verte et circulaire du secteur textile et habillement dans la région de la méditerranée à travers le soutien à l’entrepreneuriat vert, l’innovation et le transfert de compétences.