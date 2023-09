Au cours du premier semestre 2023, la BTE affiche des produits d’exploitation bancaire en hausse de 10,243 millions de dinars (+16,5%) par rapport au premier semestre 2022, du fait de la hausse des intérêts de 7,383 millions de dinars (+18,2%), des revenus du portefeuille commercial et d’investissement de 3,194 millions de dinars (+63,7%) et des gains nets sur opérations de change qui ont affiché une hausse de 48,4% (+0,887 million de dinars).

La croissance des intérêts sur les crédits résulte essentiellement de l’évolution des revenus des prêts à moyen et long terme entreprises de 2,6 millions de dinars (+47,2%) et celle des revenus des crédits à court terme aux particuliers de 2,6 millions de dinars (+35,0%)

Les prêts à court terme entreprises ont connu une baisse de 0,4 million de dinars (-3,9%) du fait de la baisse des intérêts sur escompte commercial de 1,2 million de dinars.

Les charges financières ont enregistré une évolution de 7,874 millions de dinars (+23 ,7%) due en grande partie à la hausse du TMM.

Le Produit Net Bancaire a enregistré une amélioration de 8,2% pour atteindre 31,083 MDT à fin Juin 2023 contre 28,715 MDT au 30-06-2022.

Le résultat net s’élève à -15,9 MD à fin juin 2023, contre -12,8 MD à fin juin 2022, compte tenu des dotations nettes aux provisions de 14,3 millions de dinars et ce dans le cadre de la stratégie d’assainissement entreprise par la banque.

La banque a également procédé à une maîtrise de son risque crédit. A cet effet, l’encours net des crédits s’est élevé à fin juin 2023 à 942,125 millions de dinars contre 991,933 millions de dinars à fin juin 2022.

L’encours brut des crédits s’est élevé 1124,7 MD à fin juin 2023 contre 1160,9 MD à fin juin 2022.

Les dépôts ont affiché une baisse de 23,975 millions de dinars, soit (-2,5 %) pour passer de 974,731 millions de dinars à fin juin 2022 à 950,756 millions de dinars à fin juin 2023 imputée principalement à la baisse des dépôts à vue de 38,9 MD et les certificats de dépôt de 15,5 MD.

Malgré un contexte économique très difficile se caractérisant par l’assèchement de la liquidité et le ralentissement de l’investissement, La BTE poursuit son développement en continuant sa démarche de transition digitale entamée au début de l’année pour une meilleure inclusion financière.

En effet, après le lancement de la première agence 100 % virtuelle dans le secteur bancaire la « NEO BTE » en avril 2023, le mois de juillet 2023 a été marqué par la signature d’une convention tripartite entre la Banque, la SMT et Société Tunisie Autoroute permettant à cette dernière d’adhérer à la plateforme d’agrégation des grands facturiers « PAYSMART » pour le payement électronique des recharges de télépéage, la BTE étant la banque domiciliataire grâce à son service digital.

Consciente de la limite actuelle de sa taille, la BTE avance tranquillement mais sûrement et essaie de s’imposer aujourd’hui par l’amélioration de la qualité de ses services et l’étoffement de son offre de produits financiers qui s’enrichie par le lancement imminent d’une gamme complète de produits de financement vert, le « GREEN PACK BTE » allant de l’épargne jusqu’aux crédits et ce dans le cadre de l’engagement de la banque à promouvoir l’investissement responsable.