La Tunisie termine 4e aux Championnats d’Afrique de Judo 2023 avec 9 médailles

La sélection tunisienne (messieurs/dames) de judo a terminé au pied du podium aux épreuves individuelles des Championnats d’Afrique 2023, clôturées samedi soir à Casablanca avec 9 médailles (2 or et 7 bronzes)

La pole position est revenue à l’Egypte (1re/3or, 2 argents et 3 bronzes), L’Algérie (2e/3 or, 1 argent et 1 bronze), et le pays hôte (3e/3 or, 1 argent et 1 bronze).

Les judokas tunisiens ont, néanmoins, devancé leurs homologues de la Guinée (5e/2 or), Madagascar (6e/1 or), l’Angola (7e/2 argent et 1 bronze), le Cameroun (8e/2 argent), et la Côte d’Ivoire (9e/1 argent).

Hier, Sarra Mzoughi a raflé l’or et le sacre africain chez les +78 kg) en battant la camerounaise Soppi, tandis que ses compatriotes Koussay Gharsallah (-100 kg) Erij Akkab (-78 kg) se sont contentés du bronze.

Auparavant, les judokas Zied Jebali et Ali Kuki avaient offert à la Tunisie sa première breloque d’or de la compétition.

Oumaima Bedoui (-48 kg) avait, quant à elle, remporté jeudi la médaille d’or et ses compatriotes Amira Ben Ayed et Aziz Harbi (-66 kg) avaient décroché le Bronze, au même titre que Rahma Tibi dans la catégorie des -52 kg.

Selon les organisateurs : 192 judokas (103 messieurs et 89 dames), représentant 36 pays africains ont pris part à ses épreuves individuelles des Championnats d’Afrique (seniors), disputées vendredi et samedi.

Ces épreuves ont été précédées des Championnats d’Afrique de la spécialité

“Kata”, disputées jeudi et qui a couronné l’Algérie d’une médaille d’argent, grâce au tandem composé de Saïd Smah et Kahina Kacher.

Le Kata et l’Individuel vont désormais laisser place aux épreuves du “par équipes” prévue à partir de ce dimanche, en présence de 78 judokas (39 messieurs et 39 dames) représentant sept pays.

Pour rappel, le président de la Fédération tunisienne de la discipline, Skander Hachicha, avait déclaré à la TAP que la délégation tunisienne qui prend part au Championnat d’Afrique de judo à Casablanca va bien suite au séisme qui a frappé, vendredi soir, la région de Marrakech-Safi et qui a été ressenti dans plusieurs villes du pays.

De son côté, le ministère de la Jeunesse et des Sport a rassuré les familles des membres de la sélection tunisienne de judo se trouvant actuellement au Maroc et affirmé que tout le monde est sain et sauf, souhaitant la sécurité au peuple marocain.

Pour sa part, le Comité National Olympique Tunisien a précisé, dans un communiqué, que les membres de la délégation tunisienne ont vécu une nuit difficile après le séisme survenu vendredi soir, en se trouvant obligés de quitter leur résidence pendant quelques heures après l’évacuation des chambres des délégations sportives participant au Championnat d’Afrique de Judo, sans enregistrer de dégâts.

“Les membres de la sélection tunisienne vont bien et la compétition va continuer”, ajoute le CNOT.

La Tunisie participe au Championnat d’Afrique de judo avec une délégation de 20 athlètes hommes et femmes engagés dans 14 catégories de poids.

Le bilan actualisé du séisme s’est élevé ce dimanche après-midi à 1305 morts et 1832 blessés.