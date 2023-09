Vivo Energy Tunisie aura un nouveau Directeur Général à partir du 1er octobre 2023, a annoncé l’entreprise lors d’une cérémonie organisée récemment à Tunis.

Titulaire d’un MBA de la ” MIT Sloan School of Management ” et d’un diplôme d’ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris, Nabil Medkouri succédera à Mohamed Bougriba qui a été nommé à la tête de Vivo Energy en Tanzanie.

Nabil Medkouri, qui était jusqu’à sa récente nomination, Directeur Commercial de Vivo Energy Maroc, possède un riche parcours professionnel dans divers secteurs tels que le pétrole, l’énergie, les biens de grande consommation, la technologie et le conseil en stratégie, lit-on dans un communiqué publié sur la page officielle de Vivo Energy Tunisie.

Le nouveau directeur général a rejoint la Société Shell du Maroc en 2004, où il a occupé divers postes de responsabilité dans différents départements, notamment Directeur Réseau des stations Shell au Maroc, Directeur Général de Butagaz Maroc et Directeur des activités B2B de Vivo Energy Maroc.

Il a aussi piloté plusieurs programmes d’accélération de croissance au Maroc, aussi bien pour les lubrifiants que pour le gaz.

Medkouri a souligné, dans une déclaration à l’agence TAP, l’importance de la Tunisie en tant que portail de l’Afrique. “C’est un pays qui dispose de grandes compétences ce qui encourage à l’investissement pour lutter contre le chômage”, a-t-il dit soulignant que Vivo Energy aspire à être le partenaire énergétique de choix en Tunisie, en offrant des solutions innovantes, durables et de haute qualité à ses clients.

La cérémonie a été aussi une occasion pour annoncer l’ouverture de la nouvelle station Vivo Energy à l’entrée sud de la capitale sous un nouveau look.

Ont assisté à la cérémonie George Roberts, Vice-Président Exécutif Intégration Business & Opérations pour le Groupe Vivo Energy et Peyami Oven, Nouveau Vice-Président Exécutif de la région Maghreb & Océan Indien outre la présence des partenaires de la société, clients B2B, membres et responsables des ONGs partenaires et des médias.