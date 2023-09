Une mission économique de plus de 15 entreprises tunisiennes opérant dans divers domaines a commencé ce samedi aux Etats-unis et se poursuivra jusqu’au 17 septembre courant.

Encadrée par CONECT international en partenariat avec la Chambre tuniso-américane de commerce “AMCHAM- Tunisia”, cette mission a pour objectif de booster la coopération économique entre les deux pays et d’examiner les opportunités de développer les échanges commerciaux tuniso-américains, a fait savoir la CONECT.

Les responsables des entreprises participantes visiteront le plus important salon des énergies renouvelables aux USA, “RE+” , pour la deuxième fois, après une première visite organisée par le bureau régional de la CONECT à Sfax en septembre 2022.

Ils se rendront également au Salon international d’emballage et du conditionnement “Pack Expo” qui sera organisé à Las Vegas dans l’Etat du Nevada.

Une rencontre économique sera organisée, par la même occasion, dans la capitale américaine Washington en partenariat avec l’ambassade de la Tunisie aux USA et la Chambre américaine arabe nationale (NUSACC). Elle rassemblera des représentants des entreprises tunisiennes et américaines opérant dans les secteurs économiques intérêt commun.

Il y a lieu de rappeler que le Système généralisé de préférences américain (SGP) permet un traitement en franchise pour environ 3500 produits en provenance de la Tunisie et de 119 autres pays.

Dans le cadre de ce programme, la Tunisie est le 13e fournisseur du marché américain. Elle exporte essentiellement des produits agricoles (80%) comme les dattes, l’huile d’olive et les produits électromécaniques.

Les chiffres actualisés sur les échanges entre la Tunisie et les USA manquent. Les dernières statistiques sur ces échanges font état, en 2016, d’exportations tunisiennes d’huile d’olive et de dattes aux USA, estimées respectivement à 70 millions de dollars et 12 millions de dollars.

La Tunisie est le premier fournisseur de dattes sur le marché américain. Les dattes tunisiennes sont exonérées d’une taxe à l’entrée de 4,2%.