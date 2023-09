L’avancement du projet d’amélioration de l’infrastructure et des services scolaires dans les écoles primaires (AMIS) et les prochaines étapes à suivre ont été discutés hier mercredi lors d’une réunion de la commission de coordination tenue au siège du ministère de l’éducation.

La réunion, qui s’est tenue en présence du ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri, de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie Fabrizio Saggio et du directeur de l’agence italienne de la coopération (AICS), Andrea Senatori, a aussi examiné les moyens d’accélérer la réalisation du projet ” AMIS ” visant à rendre l’école plus attractive et à garantir l’égalité des chances entre tous les élèves du pays, a souligné un communiqué publié sur la page officielle du ministère de l’éducation.

Le projet contribuera à l’aménagement et la construction de salles de classe, de cantines scolaires et des blocs sanitaires dans différentes écoles à travers le pays.