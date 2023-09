En dépit de soucis de santé, Ons Jabeur arrache sa qualification aux 8èmes de finale dans la douleur et avec beaucoup de courage.

Espérons qu’elle pourra récupérer et aborder la deuxième phase du grand chelem de l’US Open 2023 dans une meilleure forme physique.

Les trois matchs qu’elle a joués ont été difficiles pour notre championne nationale et ils ont toutes été gagnés à 2-1 avec des Sets à prolongations.

Pour les 8e de finale Ons Jabeur affronter, lundi 4 septembre, la chinoise Zheng Qinwen, 23e au classement WTA.

