Le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE) vient de lancer un appel à participation aux forums régionaux de l’entrepreneuriat culturel et créatif.

Le projet vise à outiller les acteurs culturels régionaux dont les autorités et responsables des administrations décentralisées, par leurs articulations avec des politiques culturelles locales, qui forment l’écosystème de la mise en œuvre de ces politiques dans le cadre de la décentralisation. Ce projet vise près de 234 bénéficiaires (117 hommes et 117 femmes) avec une moyenne de 33 personnes pour chaque district.

Il s’agit également d’outiller les acteurs locaux impliqués dans l’élaboration des programmes et des actions visant le renforcement des industries culturelles et créatives (ICC) au niveau local à travers l’organisation des ateliers de formation et de réflexion et plaidoyer dans chaque région.

Ces forums régionaux ont pour objectif de contribuer à promouvoir la culture et l’économie créative et sauvegarder le patrimoine culturel face aux défis mondiaux ainsi qu’à la crise mondiale provoquée par la pandémie de COVID-19 et de renforcer les capacités des parties prenantes régionales à se préparer et à faire face aux effets et retombées néfastes des situations d’urgence pour la culture en formulant des orientations stratégiques, en renforçant les capacités et en apportant un soutien technique.

L’objectif étant également d’exploiter le potentiel du patrimoine et de l’économie créative en vue de bâtir des sociétés plus inclusives, plus justes et plus pacifiques.

Les ateliers de formation dans chaque région seront clôturés par un forum ouvert aux parties prenantes pour pouvoir construire une vision collaborative sur les questions importantes liées à la mise en œuvre de la politique culturelle en faveur de la promotion des industries créatives culturelles locales comme la formation, les infrastructures et les équipements, la coopération culturelle décentralisée et la diplomatie culturelle, le financement de la culture, la décentralisation et le dynamisme culturel régional.

Le dernier délai de candidature est fixé au 8 septembre 2023 (13H) en remplissant le formulaire sur le lien suivant https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3dVkXD3PLHwmIG-0GvUAv5D16mfjUZReXOd_RpelUx3rIWg/viewform