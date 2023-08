Météo Tunisie annonce des orages et des pluies sur le nord du pays et place ces régions en vigilance jaune. Quant au reste du pays il est reste dans le vert pour la journée.

Pendant la matinée et sur l’ensemble du pays les températures seront de 27 à 30°C sur les côtes et de 24 à 34°C dans le reste du pays.

L’après-midi les thermomètres passent à 30-35°C avec une pointe à 38°C à Tataouine, accompagné de nuages dans la plupart des régions.

Pendant la nuit on assistera à une relative baisse des températures, de 23 à 28°C dans le nord et le centre du pays et jusqu’à 32°C dans le sud.