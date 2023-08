Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydraulique et de la pêche a indiqué vendredi dans un communiqué, avoir fixé un programme pour fournir des quantités de semences sélectionnées et ordinaires dans les points de vente.Le département de l’agriculture a précisé que leurs prix ont été fixés comme suit: 1/Les semences sélectionnées des céréales:* Blé dur : 160D/Quintal*Blé tendre: 130D /Q*Orge et triticale :120 D/Q2/Les semences commerciales ordinaires contrôlées:* Blé dur:

150D/Q*Orge: 110D/Q Un taux de 3% additionnel sera imposé au prix de vente du quintal des variétés de semences sélectionnées ayant fait l’objet de contrats d’exploitation commerciale, au titre des droits d’obtention :*Blé dur : Maali, Nasr, Salim, Dhahbi, Inrat 100, Carioca,Monastir, Portodur, AVENTADUR , Sculptur*Blé tendre : Tahent, Haidra, Zanzibar, Sensas, Mektris, Qods*Orge: Kounouz, Arkansas, Arturio, PLANETTriticale: Vivacio