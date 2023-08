Quelque 190 entrepreneurs actifs dans le domaine du tourisme durable seront accompagnés et financés à hauteur de 5.000 euros (environ 16,8 mille dinars) par entrepreneur, dans le cadre du projet ” Promotion du Tourisme Durable “.

Un appel à candidatures a été lancé, vendredi, par le projet ” Promotion du Tourisme Durable ” cofinancé à par l’Union européenne (UE) et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par le ministère tunisien du Tourisme et de l’artisanat avec l’appui de la GIZ Tunisie. La date limite a été fixée au 24 mars 2024.

Cet appel s’adresse aux Très petites et petites entreprises (TPPE) ainsi qu’aux porteurs de projets (informels) dans le domaine du tourisme relevant de sept régions de la Tunisie, à savoir le Nord-Ouest, Zaghouan, Dahar, Tunis, Mahdia, Djerba-Zarzis et Tozeur.

En effet, le programme propose un appui technique couvrant diverses thématiques pertinentes liées aux activités des entrepreneurs et un support financier afin de contribuera au renforcement de leur compétitivité et du développement de l’écosystème du tourisme dans les régions.

Les entrepreneurs sélectionnés seront accompagnés par deux ONG. Il s’agit de Leaders International qui interviendra dans les régions du Nord-Ouest, Zaghouan et Dahar et de TAMSS qui interviendra dans les régions de Tunis, Mahdia, Djerba-Zarzis et Tozeur.

Le programme accompagnera principalement, des entreprises existantes mais apportera également, un appui pour les entreprises optant pour la formalisation de leurs activités, ouvrant, ainsi, la voie à la création d’emplois durables, a indiqué la GIZ.

Les entrepreneurs qui bénéficieront de ce programme auront la possibilité d’être inclus dans d’autres activités de visibilité et de marketing pour accéder au marché, comme faire partie des différentes routes touristiques thématiques mises en place par la GIZ ou des catalogues des expériences.

Ils pourront rejoindre une communauté d’entrepreneurs en tourisme durable, élargir leur réseau dans l’écosystème du tourisme durable tunisien et échanger des expériences et des bonnes pratiques avec un ensemble d’experts chevronnés dans différentes spécialités.

Le programme favorisera l’identification par le biais de ses partenaires, d’autres opportunités pour les micro- entrepreneurs engagés, comme des prêts d’honneur.

La Tunisie réputée pour son tourisme balnéaire traditionnel regorge de ressources naturelles variées et inexploitées, a rappelé la GIZ. “Les sites archéologiques remontant à plusieurs millénaires, les sentiers naturels offrant des paysages à couper le souffle, la biodiversité exceptionnelle et l’héritage culturel riche provenant de multiples civilisations en font un trésor touristique à valoriser de manière durable”.

Dans ce contexte, le projet de ” Promotion du tourisme durable ” vise à catalyser un changement positif. En encourageant la coopération entre les acteurs du secteur touristique et les communautés rurales, il soutient la diversification de l’offre touristique et appuie la création de nouvelles expériences.

Le projet répond à l’impératif de développer un tourisme durable en apportant un appui technique, de la formation et un financement à des entrepreneurs impliqués dans le tourisme durable et ses secteurs connexes. Il promeut le développement d’initiatives entrepreneuriales dans le tourisme durable et les métiers culinaires. A travers ce projet, la Tunisie ambitionne de transformer son secteur touristique en capitalisant sur son potentiel inexploité