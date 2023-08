” Les Offres Publiques de Retrait sur les actions des sociétés UADH, GIF FILTER et ELECTROSTAR, objet des décisions du CMF N° 45, 46 et 48 du 04 juillet 2023, sont reportées et ce, en application d’une décision judiciaire de la Cour d’appel de Tunis “, a annoncé la Bourse de Tunis (BVMT), dans une information, publiée, jeudi, sur son site web.

Il est à noter que la cotation des titres de ces trois sociétés (UADH, GIF FILTER et ELECTROSTAR) est suspendue à partir du jeudi, et ce, à la demande du Conseil du Marché Financier.

La cotation reprendra le vendredi 25 août 2023, avec les cours de référence correspondants avant la date de l’ouverture de la procédure des Offres Publiques de Retrait, a encore noté la BVMT.