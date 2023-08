La commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés publics à Gabès a approuvé le projet de construction de l’hôpital local à la Nouvelle Matmata moyennant une enveloppe de 17 millions de dinars.

Par ailleurs, les travaux de la première tranche du projet du nouveau siège des recettes des finances seront bientôt achevés (11 MD).

Dans une déclaration à l’Agence TAP, une source officielle a indiqué que d’autres projets sont en cours dans la région portant notamment sur l’aménagement d’un collège à Nouvelle Zouara (3,7 millions de dinars) et du stade olympique de Gabès (900 mille dinars).

Cependant, des projets demeurent toujours bloqués dont la construction de la piscine municipale et du nouveau local du commissariat de l’éducation et la réhabilitation du centre de camping à Zarrat et de l’hôpital universitaire à Gabès, d’après la même source.