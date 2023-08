“Les finances publiques resteront limitées pendant quelques années, jusqu’à la révision des orientations économiques dans le sens de la valorisation des avantages comparatifs et compétitifs des districts”, a indiqué, mardi, le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Saied. Intervenant au 3e forum régional pour l’impulsion de l’investissement dans les gouvernorats du centre-ouest tenu à Sbeitla (gouvernorat de Kasserine), Saied a souligné que le district du centre-ouest (gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid et Kairouan) présente plusieurs avantages comparatifs, citant à titre d’exemple les tourismes écologique, de santé et culturel, outre les avantages comparatifs que présentent le système laitier, la production de légumes et de céréales, les industries agroalimentaires et les matériaux de construction. Et d’ajouter que l’objectif des forums régionaux est de booster l’investissement et d’identifier les avantages de chaque région.

” Chaque région dispose d’un avantage, même en termes de législation et de procédures. Nous devrons, parfois, nous adapter aux spécificités de ces régions qui n’ont pas bénéficié du développement et des investissements publics “, a-t-il souligné. Le ministre a rappelé que le secteur privé, moteur de la croissance, n’a pas investi dans les régions de l’intérieur, affirmant la nécessité de discuter avec les représentants du secteur privé, les responsables et les acteurs économiques afin de comprendre les causes de cette désaffection.”

Nous sommes déterminés à créer des chaînes de valeur attractives pour les investisseurs dans les régions de l’intérieur, faciliter les procédures administratives et bureaucratiques, revoir la loi sur l’investissement et intensifier l’accompagnement des investisseurs au cours des premières années de la création de leurs projets, pour améliorer le climat de l’investissement dans les régions de l’intérieur”, a indiqué Saied.”Nous nous sommes engagés à œuvrer pour transformer toute région disposant d’avantages comparatifs dans une activité ou un domaine, en une capitale nationale dans ce secteur précis” .

Le ministre a souligné, par ailleurs, la nécessité de développer les chaînes de valeur et de se baser sur la science, la technologie et l’innovation dans tous les secteurs, y compris les secteurs traditionnels. Il a fait savoir que les mesures pouvant être prises sur une décennie, ont été identifiées en vue d’évoluer vers une économie du savoir. Pour rappel, le ministère de l’Economie et de la planification avait lancé depuis le 15 août courant, une série des rencontres régionales sur la promotion de l’investissement dans les régions en coopération avec les différentes parties concernées (structure publiques, organisations nationales et société civile).

Ces rencontres comportent des ateliers de travail sur la valorisation des avantages comparatifs pour chaque région dans le cadre des systèmes économiques, ainsi que sur les moyens de promouvoir l’investissement et l’infrastructure industrielle et logistique, en plus des programmes d’aménagement territorial dans les gouvernorats.

Ces ateliers examinent, également, les mécanismes et les programmes d’autonomisation économique des catégories démunies, ainsi que les moyens de financement et les incitations et l’encadrement. L’objectif est d’approfondir le dialogue et la consultation entre les différents acteurs sur les moyens de renforcer l’investissement privé dans les différentes régions, exploiter les moyens et les ressources disponibles pour promouvoir l’activité économique. Ces rencontres régionales qui prendront fin au mois de décembre 2023, seront couronnées par l’organisation d’une conférence internationale sur l’investissement.