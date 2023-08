L’agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU) démarrera prochainement la réalisation de trois projets de réhabilitation et intégration de quartiers du gouvernorat de Zaghouan incluant la localité de Saouaf, Cité Amal à El Fahs, et Cité Mandara à Ennadhour.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur régional de l’agence à Zaghouan Faycel Ben Ali a indiqué que 11,7 millions de dinars ont été alloués pour la réalisation de ces projets dont une enveloppe de 6,2 MD pour la localité de Saouaf consacrée à l’amélioration de l’infrastructure, la création d’une unité industrielle et d’une salle de sport en plus d’une aide financière pour l’amélioration des habitations de quelques citoyens.

La partie restante de l’enveloppe sera répartie entre la réhabilitation de Cité Amal (3 MD) et le réaménagement de l’infrastructure de Cité Mandara (2,5MD).