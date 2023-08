La 1ère édition du Salon International de l’Agroalimentaire, “Agrobusiness Medafrica EXPO” se tiendra du 16 au 18 novembre 2023, à la Médina de Yasmine Hammamet, à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCIT). Ce salon offre l’opportunité de rencontres professionnelles entre les opérateurs économiques du secteur agroalimentaire, tunisiens et étrangers, en quête de partenariat gagnant-gagnant dans une logique d’autosuffisance alimentaire tunisienne, africaine et internationale.

Il vise à promouvoir l’offre tunisienne des produits agroalimentaires et à mettre en valeur le savoir-faire des entreprises tunisiennes.”

Agrobusiness Medafrica EXPO “, dans sa 1ère édition, compte réunir plus de 250 entreprises exposantes et 3500 visiteurs professionnels de 17 pays étrangers.

Selon le site du salon, les produits et les services concernés sont les céréales et dérivés, les fruits et légumes, le lait et dérivés, le sucre et dérivés, les boissons, les poissons et produits de la mer, les viandes, l’entreposage frigorifique et les laboratoires de contrôle et de sécurité alimentaire.

Au programme de cette manifestation figurent l’organisation de rencontres bilatérales (B2B) ciblées et préétablies entre opérateurs tunisiens et étrangers.

Trois forums Internationaux et workshops sont également, prévus sur des sujets d’actualité relatifs au secteur agroalimentaire à savoir : ” Autosuffisance et Sécurité alimentaire en Afrique “, ” le Partenariat International levier de développement du secteur agroalimentaire en Tunisie et dans le monde et ” la mise à niveau, normes de qualité et standards internationaux dans le secteur agroalimentaire “.