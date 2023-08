Pour son retour en compétition, après une absence pour blessure et une déception à gérer après son match de finale de Wimbledon, dans l’open de Cincinnati 2023 en 16e de finale, Ons Jabeur a eu du mal à remporter ce match face à l’ukrainienne Anhelina Kalinina 6-3, 6-7(2), 7-6(2).

Never give 🆙

In her first match since Wimbledon, @Ons_Jabeur claws her way back from down 1-5 in the third to defeat Kalinina 6-3, 6-7(2), 7-6(2).#CincyTennis pic.twitter.com/iYtMKvpahO

— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 15, 2023