Une soirée purement tunisienne qu’a vécu le public venu nombreux, dans la soirée de samedi 12 août 2023 au Théâtre romain de Carthage. Une fusion entre musique traditionnelle proposée par ” Rboukh ” de Hatem Lajmi et modernité qu’on retrouve dans ” Erkez HI Hop “. Deux spectacles complémentaires musicalement et visuellement superbes en une seule soirée pour le plus grand bonheur des festivaliers et ce, dans le cadre de la 57ème édition du Festival International de Carthage (FIC).

La première partie a été consacrée au ” Reboukh “. Plus d’une trentaine de musiciens, chanteurs et comédiens dont Jamel Madani, tous habillés en costume Dengri bleu, Zonnar (large foulard, mechmoum de jasmin fixé à l’oreille, ont enflammé les gradins avec des rythmes effrénés issus du patrimoine de la musique tunisienne notamment celle des Zwouis (Marabouth) avec une musique citadine qui incite à la danse voire à la transe.

” Reboukh ” où l’art du mezzoued (cornemuse), instrument spécifique à ce genre de musique qui se situe entre le profane et le sacré. Très proche de ” Nouba ” et ” Hadhra ” de Fadhel Jaziri, le Reboukh s’inscrit dans ce même univers soufi. Des voix spécifiquement masculines ont assuré le spectacle : Outayl Maâouia, Hichem Ben Amor, Amir Bouz3iba, Mahmoud Habib, Hassen Kéfi et Nabil Ouerghi ont chanté tour à tour, durant 1h15 les 12 noubas : ” Zad Ennebi ” à l’entame puis ” Manoubia “, ” Sidi Ali Ben Salem “, ” Sidi Mansour “, ” Sidi Abdelkader “, ” Sidi Ali Azziz “, ” Rais Labhar ” et d’autres morceaux accueillis des you you et des ovations. Le public s’est amplement défoulé avec ses sonorités alliant tradition et modernité.

La deuxième partie de la soirée a été animée par ” Erkez Hip Hop ” qui a présenté des expressions musicales originales et toniques. Une sorte de fusion entre plusieurs genres musicaux affranchis. D’univers musicaux différents, les artistes de cette formation partagent en commun l’esprit pop. Ils revisitent avec talent le mezzoued et le rap. Un bon mélange où toutes les frontières sont abolies pour un voyage musical sans fin.

” Erkez Hip Hop ” est un projet porté par le collectif Debo formé de jeunes rappeurs, ingénieurs du son, musiciens, photographes, graphistes qui œuvrent pour des projets à vocation culturelle, sociale et éducative par le biais de la musique. Une véritable dynamique caractérise ce projet qui se nourrit et évolue en fonction des apports d’artistes.

Vipa, Massi, Kais Kikli, Mehdi Chamam, Anis Mahwachi Tiga Blakna, Mohamed Ali Chebil sont accompagnés de musiciens qui jouent d’instruments à percussion : bendir et darbouka, mezoued et qanoun pour révéler des pistes originales de sonorités où se croisent plusieurs musiques populaires à la fois orientales et occidentales. Entre musique populaire et musique urbaine se crée une autre voie entreprenante à laquelle semble adhérer le public jeune.

La surprise de la soirée est la présence de la jeune chanteuse Najet Ounis qui a interprété ” Ya 3jbakchi ” en compagnie de Massi et Mehdi Chamam. En solo, en duo ou en trio, les chanteurs ont offert au public un bouquet de leurs titres novateurs dont ” Trouchika “, ” Houita “, ” Nafess “, ” Laâriba ” qui a déchainé la foule.