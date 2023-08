Le projet Bleu-Adapt, initié par la Tunisie pour la conservation des habitats marins, a remporté le prix WestMED, ” Project Awards 2023 ?”, organisé par l’Union pour la Méditerranée (UpM) avec le soutien de la Commission européenne, pour couronner les efforts des pays du pourtour méditerranéen notamment dans le cadre des projets maritimes locaux et régionaux.

Le projet Bleu-Adapt, a ainsi obtenu la première place sur 62 projets présentés par une dizaine de pays dont l’Algérie, la Libye et le Maroc au “? WestMED Project Awards 2023 ?”.

Son Objectif est de contribuer au développement durable des zones côtières et à la préservation des habitats naturels en méditerranée en améliorant la gestion des espèces marines d’algues, en particulier dans et autour des îles Qorakna/côtes de Sicile.

Jusqu’à l’heure actuelle, le projet a pu améliorer les résultats de la stratégie nationale d’évaluation de la pêche du crabe bleu dans le golfe de Gabès (2017-2020) et soutenir des procédures communes pour maintenir et réparer les écosystèmes marins et assurer le transfert de technologies innovantes entre les rives de la méditerranée (Tunisie et Italie) ?”, selon le ministre de l’Agriculture, Abdelmonem Belaati.

La Tunisie mettra, ainsi, son prix à profit pour poursuivre la mise en œuvre du projet. Il se déclinera en un trophée, un certificat et une opportunité de présentation du projet Bleu-Adapt lors de la conférence WestMED 2023 à Malte, un archipel du centre de la Méditerranée, entre la Sicile et la côte d’Afrique du Nord. L’équipe du projet Bleu-Adapt, composée de Tunisiens et d’Italiens bénéficiera également d’une séance de coaching avec les experts du Hub national du WestMED en vue de l’expansion du projet, d’une exposition promotionnelle via les canaux de communication du WestMED, d’un billet d’avion et de l’hébergement pour assister à la Conférence WestMED 2023.

Le projet Bleu-Adapt est le fruit d’une collaboration avec l’Administration générale de la pêche marine et de l’élevage des poissons, l’Institut national des sciences agricoles de Tunisie, l’Institut supérieur de pêche marine et biologie aquatique de Benzerert (ISPAB), Distretto della Pesca e Crescita Blu (COSVAP), l’université de Palerme et d’autres partenaires de la société civile et des organisations professionnelles.