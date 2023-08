Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger Nabil Ammar a présidé, vendredi, la cérémonie de signature avec l’Ambassadeur de la République de Corée en Tunisie Sun Nahmkook ” l’Accord-cadre sur l’Aide Publique au Développement entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République de Corée”.

” Cet accord ouvrira de nouveaux horizons pour la coopération technique entre les deux pays et ce par l’organisation de stages de formation en Corée au profit des cadres tunisiens, l’envoi d’experts et volontaires coréens en Tunisie et la fourniture d’équipements dans le cadre de projets bilatéraux qui seront réalisés en Tunisie “, lit-on dans un communiqué du département.

Au cours de cet entretien, le ministre a salué les liens d’amitié tuniso-coréenne et le développement significatif de la coopération bilatérale, en appelant à explorer davantage les opportunités de coopération et de partenariat qu’offrent les deux pays en vue de réaliser des projets de développement, d’infrastructures, et de numérisation des services, ainsi que l’encouragement des investissements coréens en Tunisie.

Le ministre a, également, souligné la nécessité d’intensifier la coordination entre les deux parties afin de développer des programmes de coopération triangulaire avec les pays africains.

De son côté, l’Ambassadeur de Corée a salué la solidité des relations tuniso-coréennes, en réitérant l’entière disposition de son pays à œuvrer davantage en vue de les hisser à des paliers supérieurs dans l’intérêt commun des deux pays amis.