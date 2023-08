La production au 30 Juin 2023 s’est élevée à 12 920 tonnes de Tri-Polyphosphate de Sodium (STPP ; Na5P3O10) contre 20 990 tonnes produites au 1er semestre 2022. Cette baisse de production est due au manque d’acide phosphorique, d’une part ayant provoqué l’arrêt de nos Usines et à la baisse de la demande de STPP d’autre part.

Cette situation d’instabilité des livraisons de l’acide phosphorique, dont souffre notre Société depuis plus de huit ans, a été à l’origine de l’abandon du STPP par la plupart de nos importants clients et de son remplacement par d’autres produits de substitution ayant des prix moins chers et plus stables.

Cependant, et même si les prix des matières premières, l’acide phosphorique et le carbonate de sodium notamment, ont enregistré des baisses durant ce premier semestre, le niveau atteint reste assez haut et les coûts de production restent importants et ne permettent pas de faire revenir nos clients qui sont encore hésitants, ne sachant pas si la baisse va perdurer ou pas.

– Quant à l’Unité de production de MAP cristallisé soluble, mise en Service au 1er juin 2021, elle n’a produit au premier semestre 2023 que 1 746 tonnes pour une capacité nominale de 25 000 tonnes par an et ce en raison de la politique de prix pénalisante pratiquée par le Groupe Chimique Tunisien pour la fourniture de l’ammoniac et de l’acide phosphorique. En effet, les prix pratiqués par le Groupe Chimique Tunisien rendent non compétitif le MAPc fabriqué par la Société Chimique ALKIMIA. C’est la raison pour laquelle l’Unité de MAP soluble a été à l’arrêt pour plus de cinq (5) mois durant le premier semestre 2023.

– La Société a réalisé au 30.06.2023 un chiffre d’affaires de 61 660 816 DT contre 82 768 513 DT au 30.06.2022.

– La mise en œuvre de la première étape du plan de restructuration de la Société a commencé à la suite de la décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société, d’augmenter le capital de la Société de 20 000 000 DT. Les souscriptions et le versement du premier quart relatif à cette augmentation ont été réalisés par les principaux actionnaires. Le retard pris par la réalisation de cette augmentation est dû aux longues procédures administratives, auxquelles est astreint le Groupe Chimique Tunisien, pour la mise en œuvre de sa participation à ladite augmentation de Capital permettant ainsi de la clôturer.