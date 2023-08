TotalEnergies Marketing Tunisie lance une campagne promotionnelle passionnante, offrant une multitude d’offres attrayantes sur une vaste sélection de produits disponibles dans les Boutiques des stations TotalEnergies.

Cette promotion se déroulera du 15 juillet au 15 septembre 2023, proposant une variété d’offres intéressantes sur les articles sélectionnés.

Nos clients sont chaleureusement conviés à tirer pleinement parti de cette période promotionnelle de deux mois.

Les détails des promotions et des produits concernés sont disponibles dans les Boutiques des stations-service participantes, sur le site officiel de l’entreprise : https://services.totalenergies.tn/campagne-promo-estivale

et également sur la page Facebook officielle : https://www.facebook.com/TotalEnergiesTunisie

Rendez-vous dans les Boutiques des stations TotalEnergies !

TotalEnergies en Tunisie

Filiale du groupe pétrolier TotalEnergies, TotalEnergies Marketing Tunisie compte 300 collaborateurs et génère 4000 emplois indirects ; ses activités sont réparties sur 8 sites industriels et plus de 160 stations-service dédiées à la distribution de carburants.

Présent en Tunisie depuis plus de 70 ans, TotalEnergies continue de développer ses activités afin de confirmer sa présence dans les domaines des Lubrifiants & Gaz.