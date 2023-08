Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a annoncé le lancement d’un nouveau programme d’autonomisation économique des femmes travaillant dans le secteur agricole, à l’occasion de la Journée nationale de la femme tunisienne, célébrée le 13 août de chaque année.

Ce nouveau programme concernera, dans une première phase, les gouvernorats de Kairouan et de Sidi Bouzid, moyennant une enveloppe d’environ un million de dinars, selon un communiqué publié par le ministère, mardi.

Il est prévu que la mise en œuvre de ce programme soit achevée d’ici la fin de l’année en cours, avant d’inclure le plus grand nombre possible d’ouvrières agricoles, selon la même source.

Cette décision intervient à la suite du succès des programmes d’autonomisation économique lancés par le ministère il y a un an au profit de 3800 femmes et jeunes filles, dont 276 ouvrières agricoles opérant dans les domaines de l’élevage de bétail et de la petite agriculture, ajoute le communiqué.

Le ministère a souligné qu’il continuera d’œuvrer en vue d’augmenter les crédits alloués à ce nouveau programme pilote pour faire face à la précarité économique, en particulier dans les zones rurales et prioritaires.