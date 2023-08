“Dhekira” : un projet pour valoriser le patrimoine tunisois

L’association “Al Badil” (Alternative Culturelle) vient de lancer un appel à candidatures pour le nouveau projet “Dhekira” (Mémoire), financé par l’Agence Française de Développement (AFD) dans le cadre du programme méditerranéen de soutien aux actrices et acteurs de la société civile “Samim” opéré par le laboratoire de l’Economie sociale et solidaire “Lab’ess” dont la mission est de soutenir le mouvement associatif et d’appuyer l’entrepreneuriat social comme levier d’un développement solidaire, inclusif et durable.

Ouvert aux jeunes entre 20 et 30 ans venant du Grand Tunis, “Dhekira” est une opportunité pour se former au management culturel, à la gestion financière, et à la communication. Une fois formés, les managers culturels organiseront une résidence artistique dans un lieu cultural ou urbain, suivie d’une performance ouverte au public, avec l’encadrement des équipes “Al Badil” et d’experts.

Le projet vise la revalorisation du patrimoine tunisois à travers la création artistique, et cherche à reconnecter les habitants de cinq quartiers de Tunis à leur environnement urbain. Les participants bénéficieront également de sessions de suivi en ligne et en présentiel.

Les résidences, d’une durée d’une semaine chacune, auront lieu entre novembre 2023 et janvier 2024. Les performances seront diffusées en février 2024.

Les candidats doivent postuler avant le 1er septembre 2023 en répondant au formulaire sur le lien suivant https://forms.gle/X3R3Hs7eELbJSYa37

Basé sur le constat de sociétés civiles encore fragiles dans les pays de la rive sud méditerranéenne, le projet “Samim” vise à renforcer les organisations agissant pour un développement local plus durable et inclusif, en ciblant particulièrement les jeunes s’y investissant. C’est un projet multi-pays de soutien aux actrices et acteurs de la société civile, financé par l’Agence française de développement (AFD) et mis en oeuvre par le Lab’ess en partenariat avec l’association de droit français PULSE (France) et quatre structures d’accompagnement, en l’occurrence les associations de droit Ecodev en Mauritanie, Bidaya au Maroc, TCSE en Tunisie et JYIF en Jordanie.

L’association Al Badil œuvre à travers ses multiples activités et différents programmes culturels et artistiques, pour la structuration du secteur culturel tunisien, le maillage territorial culturel des initiatives citoyennes et créatives tunisiennes, l’élaboration de ponts dans les mondes francophone et arabophone démultipliant les opportunités professionnelles, et l’éducation artistique et culturelle de tous.