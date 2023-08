Un atelier de valorisation du patrimoine culinaire tunisien et de prévention du gaspillage alimentaire a été organisé, début août, à Tunis, dans le cadre du projet “Tourism Innovation-Oriented Partnerships” (TIOP), un partenariat entrepris dans le cadre de la “Promotion du Tourisme Durable en Tunisie “, indique la GIZ-Tunisie.

Le projet “Promotion du Tourisme Durable en Tunisie “, est un projet mis en œuvre par le Ministère du Tourisme et de l’artisanat avec l’appui de la GIZ Tunisie et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et par l’Union européenne dans le cadre de son programme “Tounes Wijhetouna”.

Cet atelier, le troisième à être organisé dans le cadre du projet TIOP, a débouché sur deux initiatives et deux solutions prêtes à incuber et à accompagner par les décideurs.

La première est celle dite : “Terroir Connecté “, une solution pour soutenir l’accès et l’utilisation des produits à ancrage territorial. Il s’agit d’une market-place qui rapproche le produit des hôtels et aussi du client final.

La deuxième consiste en une solution pour dépasser les entraves de la formule buffet et limiter le gaspillage alimentaire baptisée “Smart Food Waste” ” gaspillage alimentaire intelligent “.

Il s’agit d’un outil IA de monitoring en ligne permettant l’analyse des déchets à travers des caméras intelligentes.

Les solutions ont été développées de manière conjointe entre plusieurs startups et hôtels participants. Les entreprises concernées sont actuellement accompagnées pour le développement des solutions et leur incubation dans des hôtels partenaires.

Le projet TIOP rassemble des professionnels du secteur de l’hôtellerie, des entreprises privées et des startups spécialisées dans plusieurs domaines d’activités ainsi qu’un cadre facilitateur institutionnel autour d’ateliers thématiques en vue de faciliter de nouvelles opportunités commerciales favorisant ainsi la génération de solutions hybrides concrètes émanant de partenariats innovants.

Dans le cadre de ce projet des ateliers sont conduits sous un format hybride de design thinking, concept knowledge et innovation Lab qui permet aux participants de croiser leurs besoins et leurs offres en co-développant des solutions innovantes pour mieux répondre aux attentes des touristes.

Les pertes et le gaspillage de produits alimentaires en Tunisie comme dans le reste des pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord sont considérables et contribuent à réduire la disponibilité des aliments, à aggraver la pénurie d’eau, à accélérer la dégradation de l’environnement et à accroître le recours aux importations alimentaires dont la région est déjà fortement tributaire.