Mortadha, le chanteur tunisien sentimental, est célèbre pour sa capacité à transmettre des émotions intenses à travers sa musique. Ses chansons sont empreintes d’une sensibilité profonde et touchent les cordes sensibles de l’âme. Mortadha a su conquérir le cœur de nombreux auditeurs grâce à sa voix envoûtante et ses paroles poétiques qui reflètent les tourments de l’amour et de la vie…

Le festival international de Sousse se réjouit d’inclure l’artiste Mortadha dans sa programmation, offrant ainsi au public une opportunité inestimable de vivre l’expérience de sa présence scénique et de se laisser transporter par son talent et sa sensibilité musicale…

05 Août 2023