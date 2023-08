Ragheb Alema est un chanteur et compositeur libanais. Il entame sa carrière en 1986 en interprétant ses premières chansons devenues succès » Ya Raiet » et « Hamdellah al Salema. Parmi ses principaux titres figurent aussi « Nessini Eddonia .

Les albums de Ragheb Alama ont fait de lui l’un des chanteurs aux succès commerciaux les plus importants dans le monde arabe. Les adeptes de la chanson orientale vont se régaler à Carthage avec le ténor fort prisé. Cet enfant terrible de la chanson libanaise, qui compte beaucoup d’admirateurs et d’admiratrices en Tunisie, continuera à enflammer la foule. Son programme comporte ses anciens succès mais aussi ses nouveautés qui expriment la profondeur sentimentale de cet artiste né. Sa musique rythmée au son de la jeel-musique et mêlée à quelques notes de salsa, nous engagera, comme attendu à veiller tard et avec un grand plaisir. (FIC 2023)

– 5 Août 2023 At 10:00 PM To Août 06, 2023 At 00:00 AM

– Théâtre Romain De Carthage