L’incubateur tunisien de projets à impact social et environnemental, Lab’ess (Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire), a annoncé, jeudi, le lancement de la 11e promotion de son programme d’incubation au profit de 9 nouveaux porteurs de projets innovants.

Ce programme, d’une durée de quatre mois, accompagne, forme et finance des porteurs de projets innovants qui apportent des réponses viables à des problèmes environnementaux et sociaux urbains, a précisé Lab’ess, dans un communiqué, publié, jeudi.

Autre objectif assigné au programme, favoriser la création d’entreprises innovantes, vectrices de changements systémiques au service des villes durables.

Concrètement, il s’agit d’une formation d’une valeur de 25 000 euros qu’offre le Lab’ess à chaque porteur de projet, grâce au soutien de plusieurs bailleurs engagés pour l’impact social. Ce dispositif d’accompagnement complet profite en effet de l’appui de l’Agence Française de Développement et du projet Innov’i – EU4Innovation, d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat innovant, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.

Lancé le 9 juin 2023, l’appel à candidature pour la sélection de la 11e promotion du programme a mobilisé plus de 140 porteur (e)s de projet qui ont soumis leur candidature pour rejoindre l’incubateur.

Après l’étape des entretiens individuels, 9 projets ont finalement été sélectionnés pour intégrer cette nouvelle promotion.

Le Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire (Lab’ess) est une organisation dont la mission est de soutenir le mouvement associatif et d’appuyer l’entrepreneuriat social comme levier d’un développement solidaire, inclusif et durable.

Présent à Tunis, au sein de son espace de travail collaboratif, hors les murs dans les régions et également dans les pays de la région MENA, “Lab’ess”, sensibilise, accompagne et finance toutes celles et ceux qui entreprennent en faveur de l’intérêt général, à travers différents projets et programmes innovants.