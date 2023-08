Naissance d’une alliance des Associations de talents de la Diaspora

Lancement du “Tunisia Global Forum”, un événement business international de grande ampleur pour booster la visibilité et l’attractivité de la Tunisie

Six associations des talents de la diaspora tunisienne, actives dans plusieurs régions du monde ont décidé de regrouper leurs forces pour organiser ensemble un rassemblement estival inédit pour interconnecter leurs réseaux de talents et mieux les connecter à la Tunisie.

L’ATUGE (Association des Tunisiens des Grandes Ecoles), STN (Swiss Tunisian Network), TAYP (Tunisian American Young Professionals), TTU (Tunisian Talents United), le Réseau Tuniso-Canadien des Affaires et la TAG (Tunesische Akademiker Gesellschaft) ont conjointement organisé la première édition du “Diaspora Summer Networking”, le jeudi 27 juillet au Golden Tulip Carthage Gammarth.

Cette première édition du “Diaspora Summer Networking” a été un succès retentissant, attirant plus de 740 talents tunisiens dont plus de la moitié venant des quatre coins du monde : France, Royaume-Uni, Suisse, Allemagne, États-Unis, Canada, Émirats Arabes Unis, Espagne, Irlande, Pays-Bas, la Belgique, Arabie Saoudite, Koweït, Bahreïn, Égypte …

Fortes de cette réussite collective, les 6 associations organisatrices du Diaspora Summer Networking ont annoncé lors de l’événement la création d’une Alliance stratégique pour regrouper durablement leurs forces.

A travers leur Alliance, les 6 associations souhaitent collaborer avec toutes les forces du changement en Tunisie pour promouvoir une nouvelle Stratégie Nationale ambitieuse à la hauteur du formidable potentiel de la Diaspora et des immenses défis du pays.

Dans les prochains mois, l’Alliance organisera le Tunisia Global Forum, un grand événement international qui sera la version globalisée et unifiée des différents Forums et évènements organisés jusqu’ici par les six associations dans leurs pays d’accueil respectifs.

Tunisia Global Forum sera un événement business de grande ampleur, mobilisant de nombreux partenaires institutionnels et entreprises, et se déroulant sur plusieurs journées à travers le monde. Il permettra de dynamiser les réseaux des talents tunisiens du monde, booster la visibilité business de la Tunisie à l’international et ouvrir de nouveaux horizons d’opportunités pour nos talents, nos entreprises et notre pays.

A propos :

● ATUGE

Avec 34 années d’existence et plus de 8000 membres à travers le monde, l’ATUGE est active dans 3 pays à travers ses antennes en Tunisie, en France et au Royaume-Uni.

L’ATUGE vise à développer et animer son réseau de membres dans un esprit d’amitié, de solidarité, d’intérêt général et d’ouverture aux autres. A travers ses activités et projets, elle agit pour promouvoir 3 valeurs fondamentales : L’éducation et l’ascenseur social, L’esprit d’initiative et l’entrepreneuriat, et l’ouverture internationale. ( www.atuge.org / Mail : contact.tn@atuge.org)

● Tunisian American Young Professionnels (TAYP)

Inspirée par la révolution Tunisienne de Janvier 2011, TAYP fut fondée avec la conviction que la prospérité économique est un ingrédient clé pour assurer une transition réussie vers une nouvelle Tunisie. TAYP s’adosse sur l’expérience de la diaspora tunisienne aux États-Unis pour créer des opportunités économiques et des échanges dynamiques entre la Tunisie et les États-Unis. En mettant en relation des professionnels, en créant des partenariats public-privé, TAYP implémente des projets et des initiatives axées sur la promotion de l’export, de l’entrepreneuriat, des échanges et de l’éducation. Pour plus d’informations et pour contribuer à notre mission. (https://www.tayp.org/)

● Swiss Tunisian Network

Swiss Tunisian Network est une organisation à but non lucratif qui oeuvre pour élever la conscience tunisienne à travers la mise en valeur des Tunisiens, des atouts et de la culture tunisienne. Nous y parvenons grâce à l’appui de nos membres : Des professionnels tunisiens hautement qualifiés vivant en Suisse qui veulent être une force motrice pour la croissance économique en Tunisie. (https://www.swisstunisiannetwork.org)

● Tunesische Akademiker Gesellschaft (TAG)

Créée en 1999 par des étudiants et des diplômés tunisiens de l’Université Technique de Munich, la TAG (association des étudiants et diplômés Tunisiens en Allemagne) a pour objectif de promouvoir la coopération Tuniso-Allemande dans les domaines de l’éducation, de l’économie et de la culture. La TAG encadre ses étudiants dès leur arrivée en Allemagne et jusqu’à l’obtention de leur diplôme. Une fois diplômés, la TAG conseille et accompagne ses membres dans leur recherche d’emploi et organise des évènements afin de les aider à développer leur réseau professionnel. La TAG organise également des rencontres et des évènements business afin de connecter les différents acteurs du tissu économique et industriel allemand aux entreprises et décideurs tunisiens.

● Tunisian Talents United Les membres fondateurs de TTU ont créé l’association dans le but d’identifier, d’attirer, de développer et d’encadrer les plus grands jeunes talents tunisiens et les futurs leaders potentiels. TTU rassemblera des professionnels tunisiens locaux et internationaux du monde entier pour partager leur expérience, leur savoir-faire et leurs conseils à travers une série de forums, d’ateliers et de plateformes d’engagement, qui inspireront et guideront la prochaine génération de futurs leaders. (https://ttu.ngo/ )

● Le Réseau Tuniso-Canadien des Affaires (RTCA) Est une association tunisienne qui a comme objectif le développement bilatéral des relations économiques, culturelles et scientifiques entre la Tunisie et le Canada. RTCA a pour mission : 1. D’être à l’affût des opportunités d’affaires servant les intérêts Tuniso-Canadiens. 2. De référer les membres du RTCA aux partenaires canadiens et tunisiens. 3. D’entretenir des forums d’échange entre les parties prenantes du RTCA. 4. De mettre à la disposition des partenaires un réseau de contacts confirmé. Pour plus d’informations, visiter : https://rtca.com.tn/