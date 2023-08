Fitch Ratings a récemment abaissé la notation des États-Unis d’Amérique de « AAA » à « AA+ » en raison de plusieurs facteurs clés. Cette dégradation reflète la détérioration budgétaire attendue dans les trois prochaines années, le fardeau croissant de la dette publique et l’érosion de la gouvernance. Au cours des 20 dernières années, il y a eu une baisse constante des normes de gouvernance, notamment en matière budgétaire et de dette, en raison d’impasses répétées sur les limites de la dette et de résolutions de dernière minute.

Les déficits des administrations publiques devraient augmenter, avec un déficit attendu de 6,3 % du PIB en 2023. Le ratio dette/PIB devrait atteindre 118,4 % d’ici 2025, bien au-dessus des niveaux des pays notés « AAA » et « AA ». Des défis budgétaires à moyen terme non résolus, tels que l’augmentation des coûts de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie en raison du vieillissement de la population, rendent la situation budgétaire du pays vulnérable aux futurs chocs économiques.

Malgré ces défis, les États-Unis bénéficient de notes de soutien exceptionnelles en raison de leur vaste économie diversifiée et à revenu élevé, ainsi que de la position privilégiée du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale, ce qui confère au gouvernement une flexibilité de financement extraordinaire.

Fitch prévoit également une récession légère au 4ème trimestre 2023 et au 1er trimestre 2024, en raison du resserrement des conditions de crédit, de l’affaiblissement des investissements des entreprises et du ralentissement de la consommation.

La Réserve fédérale (Fed) a relevé les taux d’intérêt à plusieurs reprises en 2023 et devrait continuer à le faire pour lutter contre l’inflation élevée. Cette politique monétaire restreinte complique l’objectif de ramener l’inflation à 2 %.