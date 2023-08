Le public de la 57ème édition du Festival International de Hammamet (FIH) avait rendez-vous mardi soir avec le spectacle de danse contemporaine “Salam” signé par Imed Jemaa.

” SALAM ” est une production du Théâtre de l’Opéra avec les danseurs du Ballet de l’Opéra de Tunis, notamment Oumaima Mannai, Houda Riahi, Hichem Chebli, Wael Maraghni, Zeineb Bouzgarrou, Khouloud Ben Abdallah, Cyrine Kalai, Omar Abbes, Hazem Chebbi, Abdelkader Drihli, Ilyes Triki et Abdelmonoam Khamis, et avec Saber Guegui pour la création lumière, Houssem Eddine Achouri pour l’ingénierie du son et Soumaya Gharbi, Hassen Ben Abdallah et Farouk Chebbi pour le décor, les accessoires et le costume.

Le spectacle chorégraphique est une invitation à la réflexion autour de la question écologique et environnementale avec un focus sur la surconsommation du plastique, mise en avant dans le décor et le costume.

Le démarrage du spectacle a eu lieu dans un langage scénique et corporel effrayant, mettant en avant les dangers encourus par l’Humanité face à la pollution.

A travers un dialogue entre le plastique et la nature avec les danseurs, accompagnés d’une voix off documentant les périls de l’environnement, ” SALAM ” est une occasion pour repenser les priorités de l’humanité face à la planète terre et de remettre en question la conscience écologique collective.