La 57ème édition du Festival International de Hammamet (FIH) a accueilli, le dimanche 30 juillet 2023, le chanteur et compositeur tunisien Saber Rebai.

Accompagné d’une troupe musicale sous la direction du maestro Kais Melliti, Saber Rebai a proposé deux heures de scène devant un amphithéâtre complet, résonnant ses chansons mythiques tels ” Dalloula “, ” Ezzet nafsi “, ” Barcha “, ainsi que la chanson du feuilleton tunisien ” Said Errim ” et un hommage particulier à Kacem Kefi avec un cocktail varié.

Lors de la conférence de presse organisée après le spectacle, Saber Rebai a exprimé le fait qu’il avait toujours l’impression de chanter dans une sorte de salon, dans une extrême intimité avec le public, quand il est sur la scène du FIH.

Par rapport à sa carrière musicale, il a avoué qu’il a actuellement peur de stagner. ”

Honnêtement, si je ressens que je ne pourrais plus avancer en termes de production, je me laisserai au rêve. J’ai toujours le droit et l’espace de rêver pour pouvoir faire plus de recherche musicale et scénique ” a-t-il confié.

Tout en exprimant sa joie quant à l’hommage à la mémoire du chanteur et compositeur tunisien feu Kacem Kefi, il a mentionné qu’il respecte totalement les droits d’auteur et qu’il ne se permettra pas d’utiliser les productions d’autres artistes à sa guise.

Rebondissant sur sa potentielle collaboration avec Marouen Khouri, Saber Rebai a confirmé qu’après la saison estivale, plus d’une rencontre musicale se fera avec ce dernier.