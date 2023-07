Des formations sur le thème du changement climatique et de l’économie circulaire au profit de milliers d’enfants en mettant en place un système de tri sélectif sont prévues dans les écoles des gouvernorats de Kairouan, Gafsa et Bizerte dès la nouvelle rentrée scolaire 2023, selon l’association Tunisie Recyclage.

Ces formations s’inscrivent dans le cadre du projet “Protection du Climat par l’Economie Circulaire en Tunisie” (ProtecT). Il s’agit d’un programme mis en œuvre en partenariat avec l’Agence Allemande pour la Coopération Internationale (GIZ Tunisie) et avec le soutien du Ministère de l’éducation Tunisie, dans le cadre d’une convention de partenariat liée à l’éducation environnementale et en coopération avec les ONG Soli Green et Tunisie Recyclage.