Au programme du festival international de Carthage, le chanteur syrien Nassi Zeitoun, ce samedi 29 juillet 2023 à partir de 22h, prix des tickets 60 et 90 dinars.

“Nassif Zeitoun est un chanteur syrien passionné par la musique depuis son enfance.

Lauréat de l’émission de télé-réalité arabe Star Academy, NassifZeytoun est connu pour sa chanson très populaire « MeshAamTezbatMaae », sortie en 2014. Ses vidéoclips sur YouTube ont attiré des millions de visionnements, et ce n’est pas fini. Son nouvel album intitulé « Toul Al Yom » sort en juillet 2016 et atteint instantanément le sommet des charts.

L’un des titres, « Bi Rabbek », a été classé n°1 sur l’application musicale Anghami. Nassif a participé à Stars On Board 2016, une croisière télévisée avec des invités célèbres du monde arabe, et s’est produit sur plusieurs scènes en Syrie et au Liban.

Nassif est un fier Syrien dont l’amour pour son pays et son peuple a inspiré la chanson « Haweety », un hymne patriotique dans lequel le chanteur rend hommage à son pays aimé et déchiré.” (source: FIC)